اعتقالات وإحراق ممتلكات.. تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، حيث شملت إحراق منازل ومسجد وأراضٍ زراعية، وشن حملات اعتقال، وإغلاق طرق، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار واسعة في الممتلكات.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين أضرموا الليلة الماضية النيران في منزلين ومسجد بقرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، ما ألحق أضراراً كبيرة بها، كما خرّبوا ممتلكات، بينها سيارة، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وفي جنوب الخليل، هاجم مستوطنون المساكن في وادي الرخيم جنوب يطا، وسرقوا ثلاثة رؤوس من الماشية، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المكان، وأصيب طفل بحالة تشنج نتيجة الخوف.

أما في نابلس، فقد أصيب أربعة أشخاص برضوض إثر اعتداء مستوطنين على منطقة الظهرة في بلدة بيتا، كما أُصيب شاب بجروح في اليد بعد تعرضه لاعتداء قرب مدخل بلدة برقة، التي أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الغربي بالسواتر الترابية، عقب مداهمة عدد من المنازل وإخضاع السكان للتحقيق الميداني.

وفي غرب رام الله، أحرقت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في قرية دير قديس، بعدما أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه مزارعين، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في وقت منعت فيه طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحريق لإخماده.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شبان من قرية المغير شرق رام الله، وشابين من بلدة قباطية جنوب جنين، إضافة إلى شاب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وفي ردّ على تصاعد الاعتداءات، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إلى تحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح في بيان: إن استهداف دور العبادة والمنازل ليس حوادث منفصلة، بل يأتي في إطار سياسة تهدف إلى فرض واقع قسري يدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين والأماكن المدنية والدينية.

وأكد أن إحراق منزلين ومسجد التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، بالضفة الغربية وتخريب ممتلكات الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، “يشكل دليلاً على تكامل إرهاب المستوطنين مع منظومة الاحتلال العسكرية في تنفيذ اعتداءات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين ومقدساتهم”.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة سلطات الاحتلال، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي وسياسة الإفلات من العقاب يشجعان على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وكان 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح، أمس السبت، جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة.