17 مفقوداً إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

هانوي-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن 17 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، إثر غرق سفينة شحن كانت تقلّ 62 شخصاً في أحوال جوية عاصفة في بحر الصين الجنوبي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم الوزارة فام تو هانغ قولها في بيان: “إن فرق الإنقاذ الفيتنامية، بدعم من نظيرتها الصينية التي شاركت بسفن ومروحيات، إضافة إلى سفن أخرى في المنطقة، تمكّنت من إنقاذ 45 شخصاً من أصل 62 كانوا على متن السفينة، بينما تتواصل عمليات البحث المكثفة عن المفقودين”.



وكانت السفينة واجهت عطلاً بالقرب من شعاب يونغشو المرجانية، المعروفة أيضاً باسم “فايري كروس ريف” في أرخبيل “سبراتلي”.



وأفادت وكالة “شينخوا” بأن سفينة تابعة لمكتب الإنقاذ في وزارة النقل الصينية كانت أول من رصد ما بدا أنها إشارة استغاثة من السفينة المنكوبة، مشيرةً إلى أن 6 سفن صينية ومروحية إنقاذ إلى جانب سفينة فيتنامية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.



وبحسب موقع تتبع الملاحة البحرية “مارين ترافيك”، فإن السفينة “خوي نغوين 18” مسجلة في فيتنام، ويبلغ طولها نحو 70 متراً.



ويُعدّ بحر الصين الجنوبي أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وقد مرّ عبره أكثر من 25% من التجارة العالمية خلال عام 2024، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.