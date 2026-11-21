جاكرتا-سانا

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ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر الأرخبيل الإندونيسي، ‏دون ورود تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، أو صدور ‏تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.‏

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالاً ‏بقوة 7.2 درجات ضرب منطقة جنوب غرب مالوكو، على عمق 125 كيلومتراً، ‏وكان مركزه على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب المقاطعة، مؤكدةً عدم وجود خطر ‏من حدوث تسونامي.‏

وشهد العالم خلال الساعات الماضية نشاطاً زلزالياً لافتاً، ففي أمريكا الجنوبية، ‏أفاد معهد الجيوفيزياء في بيرو بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجات، وفي آسيا ‏أعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجات ‏في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب البلاد.‏