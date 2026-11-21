جاكرتا-سانا
ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر الأرخبيل الإندونيسي، دون ورود تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، أو صدور تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزالاً بقوة 7.2 درجات ضرب منطقة جنوب غرب مالوكو، على عمق 125 كيلومتراً، وكان مركزه على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب المقاطعة، مؤكدةً عدم وجود خطر من حدوث تسونامي.
وشهد العالم خلال الساعات الماضية نشاطاً زلزالياً لافتاً، ففي أمريكا الجنوبية، أفاد معهد الجيوفيزياء في بيرو بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجات، وفي آسيا أعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجات في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب البلاد.