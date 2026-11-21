باريس-سانا‏

رفضت فرنسا المقترح الجديد لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، ‏الذي قدَّمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، معتبرة أنه “لا يشكل بصيغته ‏الحالية أساساً للتوصل إلى اتفاق”.‏

وذكرت وسائل إعلام فرنسية عن الرئاسة الفرنسية قولها اليوم السبت: “إن الصيغة ‏الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات مخيبة ‏للآمال للغاية”، مشيرة إلى أن المقترح لا يلبي المطالب الفرنسية، ولاسيما ما ‏يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة وضمان المساعدات المقدمة لدعم دخل ‏المزارعين.‏

وكان كوستا عرض في بروكسل مشروعاً معدَّلاً للميزانية الأوروبية للفترة ‏المذكورة، خُفّضت قيمته بمقدار 204 مليارات يورو مقارنة بالمقترح الأولي ‏للمفوضية الأوروبية، الذي بلغ إجمالي قيمته نحو تريليوني يورو.‏

وتتضمن النسخة المعدَّلة مقترحاً لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى ‏العاملة في القطاع الرقمي، إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب على الأصول ‏المشفَّرة، وفق ما أكده كوستا.‏

ويأتي الموقف الفرنسي قبيل انعقاد قمة أوروبية استثنائية في بروكسل يومَي ‏الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط ‏توقعات بمفاوضات صعبة بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية وأولويات ‏الإنفاق الأوروبي.‏