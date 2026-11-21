باريس-سانا
رفضت فرنسا المقترح الجديد لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، الذي قدَّمه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، معتبرة أنه “لا يشكل بصيغته الحالية أساساً للتوصل إلى اتفاق”.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية عن الرئاسة الفرنسية قولها اليوم السبت: “إن الصيغة الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات مخيبة للآمال للغاية”، مشيرة إلى أن المقترح لا يلبي المطالب الفرنسية، ولاسيما ما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة وضمان المساعدات المقدمة لدعم دخل المزارعين.
وكان كوستا عرض في بروكسل مشروعاً معدَّلاً للميزانية الأوروبية للفترة المذكورة، خُفّضت قيمته بمقدار 204 مليارات يورو مقارنة بالمقترح الأولي للمفوضية الأوروبية، الذي بلغ إجمالي قيمته نحو تريليوني يورو.
وتتضمن النسخة المعدَّلة مقترحاً لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى العاملة في القطاع الرقمي، إلى جانب دراسة إمكانية فرض ضرائب على الأصول المشفَّرة، وفق ما أكده كوستا.
ويأتي الموقف الفرنسي قبيل انعقاد قمة أوروبية استثنائية في بروكسل يومَي الخميس والجمعة المقبلين، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط توقعات بمفاوضات صعبة بين الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق الأوروبي.