كينشاسا-سانا ‏

تواجه جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات ‏لوجستية وأمنية واجتماعية تعيق وصول فرق المساعدات الإنسانية إلى المناطق ‏المتضررة، ولا سيما في إقليم إيتوري شرقي البلاد، والذي يشهد بؤراً متفرقة للوباء ‏على امتداد مساحات واسعة من الغابات الكثيفة.‏

وقال جيروم برتران رئيس قسم التوزيع اللوجستي في منظمة “هانديكاب ‏إنترناشونال” غير الحكومية، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت: إن ‏ضمان استمرارية الإمدادات ووصول الطواقم الطبية إلى المناطق المعزولة يمثلان ‏شرطاً أساسياً لمكافحة التفشي، مشيراً إلى تسجيل نحو 500 حالة جديدة أسبوعياً، ‏مع انتشار البؤر في ثماني محافظات.‏

وأوضح برتران أن المنظمة أرسلت فرقاً لتقييم طرق الوصول إلى المناطق ‏المصابة، تمهيداً لإنشاء ثلاثة مراكز تخزين متقدمة في إيتوري، تحسباً لاحتمال نقل ‏كميات كبيرة من اللقاحات المرشحة للاستخدام، والتي يتطلب إيصالها شاحنات ‏مبردة للحفاظ على سلسلة التبريد، رغم افتقار مناطق واسعة للكهرباء.‏

مخاطر أمنية تعرقل العمل الإنساني

وأشار برتران إلى أن استمرار النزاعات المسلحة في شرق البلاد يشكل عائقاً ‏إضافياً أمام عمليات الاستجابة الصحية، لافتاً إلى تسجيل 80 حادثة أمنية استهدفت ‏العاملين في القطاع الصحي منذ الإعلان عن التفشي في أيار الماضي، وأسفرت ‏عن سقوط قتلى.‏

وأضاف أن وجود المنظمة في المنطقة منذ ثلاثة عقود، واعتمادها على شبكة ‏علاقات واتصالات محلية واسعة، يساعدان فرقها في تأمين طرق التنقل واجتياز ‏نقاط التفتيش، باستثناء مناطق نفوذ القوات الديمقراطية المتحالفة.‏

ممارسات اجتماعية تزيد مخاطر العدوى

ولفت برتران إلى أن بعض المجتمعات المحلية تتحفظ على الإجراءات الوقائية ‏لتعارضها مع تقاليد راسخة، وخاصة طقوس تشييع الموتى التي تتضمن غسل ‏الجثمان ولمسه والبقاء إلى جواره أياماً، مؤكداً أن خطر انتقال العدوى يبلغ ذروته ‏عند وفاة المصاب.‏

وتعود خلفية أزمة تفشي إيبولا إلى النزاعات المسلحة الممتدة منذ عقود في شرق ‏الكونغو الديمقراطية، حيث تتداخل صعوبات الوصول الجغرافي مع التحديات ‏الأمنية والاجتماعية، ما يجعل استمرار الإمدادات وحماية الطواقم وتعزيز تقبل ‏التدابير الصحية عناصر أساسية لاحتواء الوباء.‏