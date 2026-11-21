كينشاسا-سانا
تواجه جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات لوجستية وأمنية واجتماعية تعيق وصول فرق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، ولا سيما في إقليم إيتوري شرقي البلاد، والذي يشهد بؤراً متفرقة للوباء على امتداد مساحات واسعة من الغابات الكثيفة.
وقال جيروم برتران رئيس قسم التوزيع اللوجستي في منظمة “هانديكاب إنترناشونال” غير الحكومية، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت: إن ضمان استمرارية الإمدادات ووصول الطواقم الطبية إلى المناطق المعزولة يمثلان شرطاً أساسياً لمكافحة التفشي، مشيراً إلى تسجيل نحو 500 حالة جديدة أسبوعياً، مع انتشار البؤر في ثماني محافظات.
وأوضح برتران أن المنظمة أرسلت فرقاً لتقييم طرق الوصول إلى المناطق المصابة، تمهيداً لإنشاء ثلاثة مراكز تخزين متقدمة في إيتوري، تحسباً لاحتمال نقل كميات كبيرة من اللقاحات المرشحة للاستخدام، والتي يتطلب إيصالها شاحنات مبردة للحفاظ على سلسلة التبريد، رغم افتقار مناطق واسعة للكهرباء.
مخاطر أمنية تعرقل العمل الإنساني
وأشار برتران إلى أن استمرار النزاعات المسلحة في شرق البلاد يشكل عائقاً إضافياً أمام عمليات الاستجابة الصحية، لافتاً إلى تسجيل 80 حادثة أمنية استهدفت العاملين في القطاع الصحي منذ الإعلان عن التفشي في أيار الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى.
وأضاف أن وجود المنظمة في المنطقة منذ ثلاثة عقود، واعتمادها على شبكة علاقات واتصالات محلية واسعة، يساعدان فرقها في تأمين طرق التنقل واجتياز نقاط التفتيش، باستثناء مناطق نفوذ القوات الديمقراطية المتحالفة.
ممارسات اجتماعية تزيد مخاطر العدوى
ولفت برتران إلى أن بعض المجتمعات المحلية تتحفظ على الإجراءات الوقائية لتعارضها مع تقاليد راسخة، وخاصة طقوس تشييع الموتى التي تتضمن غسل الجثمان ولمسه والبقاء إلى جواره أياماً، مؤكداً أن خطر انتقال العدوى يبلغ ذروته عند وفاة المصاب.
وتعود خلفية أزمة تفشي إيبولا إلى النزاعات المسلحة الممتدة منذ عقود في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتداخل صعوبات الوصول الجغرافي مع التحديات الأمنية والاجتماعية، ما يجعل استمرار الإمدادات وحماية الطواقم وتعزيز تقبل التدابير الصحية عناصر أساسية لاحتواء الوباء.