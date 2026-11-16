النرويج تشتري ائتمانات كربون من المغرب وإندونيسيا لمدة 10 سنوات

كوبنهاغن-سانا
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الإثنين أنها اتفقت على شراء ائتمانات كربون من المغرب وإندونيسيا على مدى عشرة أعوام، على أن تدعم الإيرادات تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة فيهما.
وائتمانات الكربون هي تصاريح أو شهادات قابلة للتداول تمنح حاملها الحق في انبعاث كمية محددة من الغازات الدفيئة، ويعادل كل ائتمان كربون واحد إزالة أو منع انبعاث طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى.
وقالت الحكومة في بيانين منفصلين نقلتهما وكالة رويترز: إنها ستشتري ما يصل إلى 8.78 ملايين طن من ائتمانات الكربون من المغرب، وما يصل إلى 12 مليون طن من خفض الانبعاثات من إندونيسيا.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة المناخ النرويجية سيجرون أوسلاند أن هذا يبين كيف يمكن للتعاون الدولي أن يحقق خفضاً للانبعاثات وتحولاً أسرع إلى الطاقة المتجددة.
وأُبرم الاتفاقان بموجب المادة السادسة من اتفاقية باريس، التي تتيح للدول التعاون في خفض الانبعاثات كما يستندان إلى اتفاقيتي تعاون سابقتين وقعتهما النرويج مع إندونيسيا والمغرب على الترتيب.
وبموجب ذلك، لن تدفع النرويج مقابل خفض الانبعاثات إلا بعد تحقيقه والتحقق منه، دون أن تكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن الاتفاقين.
يشار إلى أن فكرة ائتمانات الكربون تعتمد على وضع سقف مالي للانبعاثات وتشجيع الاستثمار في المشاريع النظيفة من خلال خطوات واضحة.