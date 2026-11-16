النرويج تشتري ائتمانات كربون من المغرب وإندونيسيا لمدة 10 سنوات

كوبنهاغن-سانا‏

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الإثنين أنها اتفقت على شراء ائتمانات كربون من ‌‏‌المغرب وإندونيسيا على مدى عشرة أعوام، على أن تدعم الإيرادات تطوير مشروعات ‏جديدة للطاقة المتجددة فيهما.‏

وائتمانات الكربون هي تصاريح أو شهادات قابلة للتداول تمنح حاملها الحق في ‏انبعاث كمية محددة من الغازات الدفيئة، ويعادل كل ائتمان كربون واحد إزالة أو منع ‏انبعاث طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة ‏الأخرى.‏

وقالت الحكومة في بيانين منفصلين نقلتهما وكالة رويترز: إنها ستشتري ما يصل إلى ‌‏8.78 ملايين طن من ائتمانات الكربون من المغرب، وما يصل إلى 12 مليون طن ‏من خفض الانبعاثات من إندونيسيا.‏

وفي هذا السياق أكدت وزيرة المناخ النرويجية سيجرون أوسلاند أن هذا ‌يبين ⁠كيف ‏يمكن للتعاون الدولي أن يحقق خفضاً للانبعاثات وتحولاً أسرع إلى الطاقة المتجددة.‏

وأُبرم الاتفاقان بموجب المادة السادسة من اتفاقية باريس، ⁠التي تتيح للدول التعاون في ‏خفض الانبعاثات كما يستندان إلى اتفاقيتي تعاون سابقتين وقعتهما النرويج مع ‌‏⁠إندونيسيا والمغرب على الترتيب.‏

وبموجب ذلك، لن تدفع النرويج مقابل خفض الانبعاثات إلا بعد ⁠تحقيقه والتحقق منه، ‏دون أن تكشف عن أي تفاصيل مالية بشأن الاتفاقين.‏

يشار إلى أن فكرة ائتمانات الكربون تعتمد على وضع سقف مالي للانبعاثات وتشجيع ‏الاستثمار في المشاريع النظيفة من خلال خطوات واضحة.‏