برلمان أطفال سوريا.. فعالية تحاكي أعمال مجلس الشعب تحت قبته، بمشاركة أطفال، معظمهم من أبناء الشهداء، ناقشوا خلالها قانون الطفولة ومشكلاتها والأسباب الموجبة لسنّه.