برلمان أطفال سوريا.. فعالية تحاكي أعمال مجلس الشعب تحت قبته تاريخ النشر: 2026/11/21 6:58 مساءً اخر تحديث: 2026/11/21 6:58 مساءً برلمان أطفال سوريا.. فعالية تحاكي أعمال مجلس الشعب تحت قبته، بمشاركة أطفال، معظمهم من أبناء الشهداء، ناقشوا خلالها قانون الطفولة ومشكلاتها والأسباب الموجبة لسنّه. بطاقة إنتاجية 6,400 ربطة خبز يومياً، افتتاح مخبز آلي جديد في حي البياضة بحمص السيارات المقفلة مركبات بقيدين أو لوحتين من مديريتين مختلفتين.. كيف تتم تسوية أوضاعها ؟ تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها لدعم واحتواء الأطفال فاقدي الرعاية الأسر التمثيل النسائي الفعّال… محور لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع الحركة السياسي رغم وفرة الإنتاج يواجه مزارعو الحمضيات في جسر الشغور صعوبات بالتسويق.. فما أبرز التحديات؟ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:برلمان أطفال سورياقانون الطفولةمجلس الشعبيوم الطفل العالمي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه الدفاع المدني يسيطر على حريق في معمل للإسفنج بمدينة اللاذقية «الداء والدواء».. ابن قيم الجوزية يقرأ أمراض النفس وسبل إصلاحها غوغل توسّع إجراءات التحقق الأمني لتطبيقات أندرويد في 2027 أجواء خريفية والحرارة أعلى من معدلاتها مع أمطار خفيفة في بعض المناطق الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية آخر الأخبار رياضة الإسباني ألكاراز يتأهل إلى نهائي كأس البطولة الختامية للتنس دولي إصابة امرأة برصاص ميليشيا الحوثي جنوب تعز في اليمن اقتصاد سوريا صناعة المحامص في دمشق… ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية يحدّان من المنافسة