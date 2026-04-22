فيدان ونظيره الباكستاني يبحثان مفاوضات واشنطن وطهران

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التقدم المحرز في المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر في الخارجية التركية قولها: إن الجانبين ناقشا التقدم المحرز بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها تركيا وباكستان لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الليلة الماضية تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين، موضحاً أن التمديد سيستمر إلى حين تقديم الجانب الإيراني مقترحاً رسمياً وانتهاء المفاوضات الجارية، سواء بالرفض أو بالموافقة.