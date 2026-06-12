الإمارات تشدد على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي

أبوظبي-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظومة الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن آل نهيان شدد، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، على تضامن بلاده الكامل مع الكويت ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها صوناً لأمنها واستقرارها، وحمايةً لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث أعرب وزير الخارجية الكويتي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت الأراضي الكويتية مؤخراً.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 24 طائرة مسيرة دخلت أجواء البلاد خلال الساعات الـ 48 الماضية، وذلك عقب اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.