كوبنهاغن-سانا

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دعت الدنمارك دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ ‏إجراءات أكثر تشدداً حيال دخول المواطنين الروس ‏لمنطقة “شنغن”، على خلفية إعلان السلطات ‏الدنماركية إحباط محاولة اغتيال تقف وراءها أجهزة ‏استخبارات روسية.‏

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم السبت، أن مذكرة ‏دنماركية وُجهت إلى حكومات الدول الأعضاء في ‏الاتحاد الأوروبي، تضمنت مقترحات لوقف إصدار ‏التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، وعدم ‏الاعتراف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية في ‏دول منطقة “شنغن”، التي تضم 29 دولة.‏

كما دعت المذكرة إلى التوسع في إصدار التأشيرات ‏محدودة الصلاحية، التي تقتصر على دولة أو دول ‏محددة ولا تتيح لحاملها التنقل في بقية دول المنطقة، ‏إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على دخول ‏المقاتلين الروس الحاليين والسابقين.‏

ومن المقرر أن تعرض كوبنهاغن مقترحاتها خلال ‏اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم ‏الإثنين المقبل، في مسعى للتوصل إلى موقف أوروبي ‏موحد بدلاً من الإجراءات الوطنية المتفرقة.‏

وكانت السلطات الدنماركية أعلنت أمس الجمعة، إحباط ‏محاولة اغتيال في أيلول الماضي، استهدفت مغني راب ‏أمريكياً من أصول أوكرانية قبل إحيائه حفلاً موسيقياً.‏

وقالت: إن أجهزة استخبارات روسية تقف وراء ‏المخطط، بينما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس ‏لوكه راسموسن الحادثة بأنها تجاوز غير مقبول، ‏وأعلنت بلاده طرد الملحق العسكري الروسي.‏

بدورها، رفضت السفارة الروسية في كوبنهاغن ‏الاتهامات الدنماركية، معتبرةً أنها لا تستند إلى أدلة.‏