كوبنهاغن-سانا
دعت الدنمارك دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً حيال دخول المواطنين الروس لمنطقة “شنغن”، على خلفية إعلان السلطات الدنماركية إحباط محاولة اغتيال تقف وراءها أجهزة استخبارات روسية.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم السبت، أن مذكرة دنماركية وُجهت إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضمنت مقترحات لوقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، وعدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية في دول منطقة “شنغن”، التي تضم 29 دولة.
كما دعت المذكرة إلى التوسع في إصدار التأشيرات محدودة الصلاحية، التي تقتصر على دولة أو دول محددة ولا تتيح لحاملها التنقل في بقية دول المنطقة، إلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على دخول المقاتلين الروس الحاليين والسابقين.
ومن المقرر أن تعرض كوبنهاغن مقترحاتها خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين المقبل، في مسعى للتوصل إلى موقف أوروبي موحد بدلاً من الإجراءات الوطنية المتفرقة.
وكانت السلطات الدنماركية أعلنت أمس الجمعة، إحباط محاولة اغتيال في أيلول الماضي، استهدفت مغني راب أمريكياً من أصول أوكرانية قبل إحيائه حفلاً موسيقياً.
وقالت: إن أجهزة استخبارات روسية تقف وراء المخطط، بينما وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن الحادثة بأنها تجاوز غير مقبول، وأعلنت بلاده طرد الملحق العسكري الروسي.
بدورها، رفضت السفارة الروسية في كوبنهاغن الاتهامات الدنماركية، معتبرةً أنها لا تستند إلى أدلة.