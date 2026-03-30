وزير الخارجية التركي يبحث مع غوتيريش تطورات الوضع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات الوضع في المنطقة.

وحسبما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لوكالة الأناضول فإن مباحثات الجانبين تناولت “الوضع في المنطقة والأنشطة الرامية إلى إنهاء الحرب”.

وكان فيدان أكد أول أمس السبت في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية “ستراتكوم 2026” في إسطنبول معارضة بلاده أي توتر قد يدفع المنطقة نحو صراع أوسع، محذراً من أن الأوضاع الراهنة تعكس حالة عدم استقرار يهدد بتفكيك المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.

