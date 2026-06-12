مطار إسطنبول يتصدر قائمة المطارات الأوروبية الأكثر نشاطاً بين الـ1 والـ7 من حزيران ‏الجاري

إسطنبول-سانا
تصدّر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات الأوروبية نشاطاً خلال الأسبوع الأول من حزيران الحالي، بمتوسط 1491 رحلة يومياً.
ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) قولها في تقرير “الطيران الأوروبي” للفترة الممتدة بين الـ 1 و الـ7 من حزيران : إن مطار إسطنبول كان الأكثر نشاطاً خلال هذه الفترة بمتوسط 1491 رحلة يومية، تلاه مطار أمستردام في هولندا بمتوسط 1402 رحلات يومياً.
وأضاف التقرير: إن مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس جاء في المرتبة الثالثة بـ1382 رحلة، يليه مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بـ1314 رحلة، ثم مطار فرانكفورت في ألمانيا بـ1297 رحلة يومياً.
وتُعد تركيا مركزاً عالمياً للطيران، إذ تضم مطارات دولية رئيسية مثل مطار إسطنبول، وصبيحة غوكتشن، وتوفر شبكة واسعة من الرحلات الداخلية والدولية التي تغطي معظم مدن العالم.