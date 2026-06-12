مطار إسطنبول يتصدر قائمة المطارات الأوروبية الأكثر نشاطاً بين الـ1 والـ7 من حزيران ‏الجاري

إسطنبول-سانا‏

تصدّر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات الأوروبية نشاطاً خلال الأسبوع الأول من ‏حزيران الحالي، بمتوسط 1491 رحلة يومياً.‏

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ‌‏(يوروكونترول) قولها في تقرير “الطيران الأوروبي” للفترة الممتدة بين الـ 1 و الـ7 من حزيران ‌‏: إن مطار إسطنبول كان الأكثر نشاطاً خلال هذه الفترة بمتوسط 1491 رحلة يومية، ‏تلاه مطار أمستردام في هولندا بمتوسط 1402 رحلات يومياً.‏

وأضاف التقرير: إن مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس جاء في المرتبة ‏الثالثة بـ1382 رحلة، يليه مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بـ1314 رحلة، ثم ‏مطار فرانكفورت في ألمانيا بـ1297 رحلة يومياً.‏

وتُعد تركيا مركزاً عالمياً للطيران، إذ تضم مطارات دولية رئيسية مثل مطار إسطنبول، ‏وصبيحة غوكتشن، وتوفر شبكة واسعة من الرحلات الداخلية والدولية التي تغطي معظم ‏مدن العالم.‏