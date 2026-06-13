الرئيس الإماراتي يبحث مع نظيره الموزمبيقي التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت هاتفياً مع الرئيس الموزمبيقي دانييل شابو، التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن مباحثات الجانبين الهاتفية تناولت تعزيز فرص التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة لكلا البلدين.

وجدد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة العمل لبناء شراكات تنموية مستدامة، تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

وكان الرئيس الموزمبيقي أكد في آذار الماضي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، موقف بلاده الرافض للتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً تضامن بلاده مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية التي تستهدفها.