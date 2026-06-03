الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن

نيويورك-سانا

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بالاقتراع السري، 5 دول أعضاء جدد للانضمام إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين تبدأ في الـ1 من كانون الثاني 2027.

وأشارت الأمم المتحدة في موقعها الرسمي، إلى أن نتائج التصويت أسفرت عن انتخاب كل من “زيمبابوي، وترينيداد وتوباغو، والبرتغال، والنمسا، وقيرغيزستان”، موضحة أن زيمبابوي حصلت على 182 صوتاً في الجولة الأولى عن مقعد أفريقيا، بينما خاضت قيرغيزستان والفلبين 3 جولات من الاقتراع السري لحسم المقعد الآسيوي، انتهت بفوز قيرغيزستان بـ 142 صوتاً مقابل 49 صوتاً للفلبين.

وبينت أن مجموعة أوروبا الغربية ودولاً أخرى، تنافست فيها النمسا وألمانيا والبرتغال على مقعدين، حيث حصلت البرتغال على 134 صوتاً، والنمسا على 131 صوتاً، وألمانيا على 104 أصوات، أما مقعد أمريكا اللاتينية والكاريبي، فحصلت عليه ترينيداد وتوباغو بـ181 صوتاً.

ويحل الأعضاء الجدد مكان كل من الصومال، وباكستان، وبنما، والدانمارك، واليونان، الذين تنتهي عضويتهم الحالية في الـ31 من كانون الأول 2026.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، فيما تنتخب الجمعية العامة بالاقتراع السري كل عام خمسة من الأعضاء العشرة الآخرين، وتمتد فترة العضوية غير الدائمة لعامين.