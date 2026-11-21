القدس المحتلة-سانا
قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم السبت، نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القصف استهدف مركبة في الحي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1674، بينما تجاوز عدد المصابين 6065، وبلغ عدد جثامين القتلى التي انتُشلت 851.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.