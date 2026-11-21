القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم السبت، نتيجة قصف طائرات الاحتلال ‏الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القصف استهدف مركبة في الحي، ما أسفر ‏عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.‏

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين ‏الأول الماضي ارتفعت إلى 1674، بينما تجاوز عدد المصابين 6065، وبلغ عدد ‏جثامين القتلى التي انتُشلت 851.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس الجمعة، نتيجة اعتداءات قوات ‌‏الاحتلال ‏الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.‏