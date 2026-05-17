نظام التفويج في مكة المكرمة.. منظومة رقمية متقدمة لتنظيم حركة الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن

الرياض-سانا

في إطار التطور التقني المتسارع الذي تشهده منظومة الحج في المملكة العربية السعودية، يبرز نظام التفويج الذكي كأحد أهم الحلول التنظيمية الحديثة المعتمدة لإدارة حركة الحشود البشرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يضمن انسيابية التنقل ورفع مستوى السلامة وتقليل الازدحام خلال موسم الحج.

وتشير بيانات وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أن هذا النظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة لتنظيم انتقال الحجاج والمعتمرين بين المنافذ ومقار السكن والمسجد الحرام والمشاعر، وفق خطط زمنية ومسارات محددة مسبقاً، بما يعزز كفاءة إدارة الحشود.

وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز معايير السلامة والتنظيم في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

إدارة موحدة لحركة الحشود في المشاعر المقدسة

تشرف على هذه المنظومة جهات سعودية عدة في مقدمتها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن خطط تشغيلية موحدة تعتمد على البيانات اللحظية والتحليل المستمر للحركة البشرية، حيث يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات صغيرة يشرف على تنقلها قادة أفواج ومرشدون ميدانيون مع تحديد أوقات دقيقة للحركة وأداء الشعائر، وخاصة خلال مراحل رمي الجمرات والتنقل بين منى وعرفات ومزدلفة، وذلك بحسب موقع وزارة الحج والعمرة السعودية.

أهداف نظام التفويج في إدارة الحشود

يهدف نظام التفويج إلى منع التدافع والازدحام عبر تنظيم تدفقات الحشود في المواقع ذات الكثافة العالية، مثل جسر الجمرات ومحطات قطار المشاعر، إضافة إلى تخصيص مسارات منظمة للحافلات والمشاة وفق جداول تشغيل دقيقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المنظومة تسهم في رفع كفاءة التشغيل الميداني من خلال الأتمتة وإدارة الحركة بشكل لحظي، بما يحقق السرعة في الأداء ويقلل من فترات الانتظار ويعزز سلامة الحجاج.

تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الحشود

تعتمد منظومة التفويج على تحليل الرؤية الحاسوبية عبر كاميرات ذكية تقيس الكثافة البشرية وتتابع حركة الحشود في محطات قطار المشاعر والمسارات المؤدية إليها، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لإعادة توجيه الحركة عند الحاجة.

كما تستخدم وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيقات رقمية مخصصة لقادة الأفواج تتيح متابعة تحركات المجموعات لحظياً عبر خرائط تفاعلية، وفق ما نشرته منصات وزارة الحج والعمرة الرسمية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف رفع مستوى التنسيق الميداني بين الجهات المشغلة.

منظومة تشغيل موحد لجدولة التنقل

يتم ربط حركة الحجاج بمنظومة تشغيل آلية تحدد مواعيد تحرك الحافلات من المطارات ومقار السكن والمسجد النبوي باتجاه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفق جداول دقيقة تضمن الانسيابية في التدفق البشري.

وتؤكد وزارة الحج والعمرة أن هذا التكامل التشغيلي، يسهم في تحسين إدارة الوقت وتنظيم الرحلات بشكل أكثر دقة، ما ينعكس إيجاباً على تجربة ضيوف الرحمن داخل المشاعر.

مراحل التفويج الميداني في المشاعر المقدسة

تمر عملية التفويج بعدة مراحل تبدأ بالاستقبال وتوجيه الحجاج إلى مراكز تجمع محددة فور وصولهم، ثم نقلهم إلى المسجد الحرام أو مقار السكن عبر حافلات مجدولة، تليها مرحلة التفويج إلى المشاعر المقدسة ضمن مجموعات منظمة يشرف عليها قادة أفواج.

كما تشمل الخطة تنظيم التفويج خلال شعيرة رمي الجمرات عبر تخصيص أوقات محددة لكل مجموعة لتفادي الازدحام، إضافة إلى تنظيم مغادرة الحجاج عبر جدولة الحافلات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي والمنافذ البرية والبحرية، وفق خطط تشغيلية مرتبطة بمواعيد الرحلات.

وبحسب وكالة”واس”، فإن هذه المراحل التشغيلية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الانسيابية وتقليل الكثافة في النقاط الحيوية داخل المشاعر.

أهمية النظام في تحسين تجربة الحج

يسهم نظام التفويج الذكي في تعزيز سلامة الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، من خلال تقليل أوقات الانتظار وتنظيم الحركة داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار الميداني عبر التحليلات اللحظية للبيانات.

كما يتيح النظام رفع كفاءة إدارة الحشود في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، بما يعكس تطور البنية التقنية والتنظيمية لمنظومة الحج في المملكة.

وتحرص الجهات المنظمة على إتاحة المجال أمام الوفود الإعلامية المحلية والدولية لمتابعة سير عمليات التفويج الميداني عن قرب، حيث يتم تنظيم جولات ميدانية ولقاءات تعريفية لشرح آلية العمل داخل مراكز التحكم وإدارة الحشود، وتسهم هذه المتابعة الإعلامية في نقل صورة دقيقة عن مستوى التنظيم والتقنيات المستخدمة في إدارة حركة الحجاج، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انسيابية التنقل وسلامة ضيوف الرحمن في مختلف مراحل أداء المناسك.

ويمثل نظام التفويج الذكي في مكة المكرمة نموذجاً متقدماً لتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود البشرية، حيث يجمع بين التخطيط المسبق والتحليل اللحظي للحركة الميدانية، بما يعزز سلامة ضيوف الرحمن، ويضمن أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة، ويؤكد التحول المتسارع نحو إدارة ذكية لمواسم الحج والعمرة.