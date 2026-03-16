الرئيس المصري يدين الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الكويتية

الكويت-سانا

أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين في اتصال هاتفي مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الكويتية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن السيسي أكد وقوف مصر مع الكويت وكل دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها الكامل لكل الإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على سيادة دولهم وأمنها واستقرارها.

كما شدد على استعداد مصر لتسخير جميع إمكاناتها لدعم الكويت والأشقاء في دول الخليج، مثمناً في الوقت ذاته دور الكويت ومساعيها الحثيثة لوقف التصعيد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أعلن أمس الأحد استهداف مطار الكويت الدولي ب (3) مسيّرات معادية.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن ودول إقليمية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، لاعتداءات بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما يثير مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة.