ترامب: التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا بات قريباً

واشنطن-سانا
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التوصل إلى حل للحرب الروسية - الأوكرانية المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات “بات أقرب مما يتصوره الناس”، مشيراً إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال محادثات في تركيا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن” ترامب” قوله للصحفيين في المكتب البيضاوي مساء أمس الإثنين: “أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) بات أقرب مما يتصوره الناس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن ينهيه، أقول لكم ذلك بكل تأكيد”، موضحاً أنه أجرى “مكالمة جيدة مع الأخير في عطلة الرابع من تموز بهذا الشأن”.
وأضاف ترامب: إنّ الرئيس الأوكراني فولودومير ” زيلينسكي يريد أيضاً أن ينتهي الأمر الآن، سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، وأعتقد أننا سنحقق ذلك، أعتقد أننا سننهيه، إنه وضع مروّع”.
وفي السياق، أعرب زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن اعتقاده بأن ترامب “ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ضوء النجاحات الأوكرانية في الآونة الأخيرة”.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب زيلينسكي، غداً الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وعن ذلك، قال مسؤول أمريكي: إن فكرة المحادثات تتمثل في إعطاء دفعة جديدة لإنهاء الحرب، كما من المرجح أن يعقد الرئيس الأميركي أيضاً محادثات مع نظيره الروسي بعد التحدث إلى زيلينسكي.
وكان ترامب وبوتين بحثا في اتصال هاتفي السبت الماضي آفاق تسوية الحرب الروسية الأوكرانية في محادثة قال الكرملين حينها: إنها استمرت أكثر من ساعة.
وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، منتصف الشهر الماضي، أنه اقترح عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي.