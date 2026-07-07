ترامب: التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا بات قريباً

واشنطن-سانا‏

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ التوصل إلى حل للحرب الروسية ‌‏- الأوكرانية المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات “بات أقرب مما يتصوره ‏الناس”، مشيراً إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال محادثات في تركيا على ‏هامش قمة حلف شمال الأطلسي.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن” ترامب” قوله للصحفيين في المكتب البيضاوي ‏مساء أمس الإثنين: “أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) بات أقرب مما ‏يتصوره الناس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن ينهيه، أقول لكم ‏ذلك بكل تأكيد”، موضحاً أنه أجرى “مكالمة جيدة مع الأخير في عطلة الرابع ‏من تموز بهذا الشأن”.‏

وأضاف ترامب: إنّ الرئيس الأوكراني فولودومير ” زيلينسكي يريد أيضاً أن ‏ينتهي الأمر الآن، سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، ‏وأعتقد أننا سنحقق ذلك، أعتقد أننا سننهيه، إنه وضع مروّع”.‏

وفي السياق، أعرب زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” ‏البريطانية عن اعتقاده بأن ترامب “ينظر إلى الصراع من زاوية جديدة في ‏ضوء النجاحات الأوكرانية في الآونة الأخيرة”‏.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب زيلينسكي، غداً الأربعاء، على هامش قمة حلف ‏شمال الأطلسي في أنقرة، وعن ذلك، قال مسؤول أمريكي: إن فكرة المحادثات ‏تتمثل في إعطاء دفعة جديدة لإنهاء الحرب، كما من المرجح أن يعقد ‏الرئيس الأميركي أيضاً محادثات مع نظيره الروسي بعد التحدث إلى ‏زيلينسكي.‏

وكان ترامب وبوتين بحثا في اتصال هاتفي السبت الماضي آفاق ‏تسوية الحرب الروسية الأوكرانية في محادثة قال الكرملين حينها: إنها ‏استمرت أكثر من ساعة.‏

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني، منتصف الشهر الماضي، أنه اقترح ‏عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة، وذلك ‏خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي.‏