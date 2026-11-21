طرطوس-سانا

أقيمت اليوم السبت على الكورنيش البحري في طرطوس بطولة المحافظة لاختراق الضاحية بهدف اكتشاف المواهب الواعدة وانتقاء اللاعبين لتمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية المقررة الشهر المقبل في مدينة اللاذقية.

اكتشاف المواهب وتعزيز قاعدة ألعاب القوى

وقالت رئيسة اللجنة الفنية لألعاب القوى في طرطوس رابعة علي في تصريح لـ سانا: إن البطولة تأتي ضمن التحضيرات لبطولة الجمهورية، وتشكل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة ورفد منتخب المحافظة بلاعبين متميزين، مؤكدة أهمية استمرار هذه المنافسات في توسيع قاعدة ألعاب القوى ورفع مستواها في المحافظة.

من المركز الأول إلى طموح المنافسات الدولية

من جهتها أعربت اللاعبة ليليان ثائر عباس الحاصلة على المركز الأول عن سعادتها بالفوز مبينة أن استعدادها للبطولة بدأ منذ فترة عبر التدريبات، وأنها تطمح إلى تحقيق نتائج متقدمة في المنافسات المقبلة والوصول إلى المشاركات الدولية لتمثيل سوريا وطرطوس.

وشهدت البطولة مشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات، تنافسوا على المراكز الأولى وسط أجواء تنافسية عكست مستوى الاستعداد والتدريب .