تعرض ناقلة نفط يونانية لهجوم في البحر الأسود

أثينا-سانا

تعرضت ناقلة نفط يونانية لهجوم قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن شركة “ماران” لإدارة ناقلات النفط، ومقرها في أثينا قولها اليوم السبت: ” إن الناقلة تعرضت لهجوم بجسم مجهول فجر السبت أثناء إبحارها خارج المياه الإقليمية الروسية “.

وأوضحت الشركة أن الناقلة تعرضت لأضرار مادية طفيفة في سطحها ومعداتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل أي شحنة، ولم يحدث أي تلوث بيئي.

من جانبها، أفادت وزارة النقل البحري اليونانية بأن طاقم الناقلة بخير، علماً أنه مؤلف من 24 فرداً هم عشرة يونانيين وثلاثة عشر فيليبينيا وروماني واحد.

يشار إلى أن الناقلة التي ترفع العلم اليوناني، كانت في طريقها لتحميل شحنة من النفط الخام الكازاخستاني، بحسب شركة “ماران”.