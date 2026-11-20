القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الكوادر الصحية المعتقلة، ووقف الانتهاكات بحق الطواقم الطبية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة: إن 81 من الكوادر الصحية لا يزالون قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، ويتعرضون لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والحرمان من حقوقهم القانونية والرعاية الصحية اللازمة.

وأدانت الوزارة في هذا السياق، قرار سلطات الاحتلال تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان ستة أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة، معتبرة ذلك استمراراً لاستهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية، وانتهاكاً للمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وتحذر وزارة الصحة الفلسطينية، باستمرار من كارثة غير مسبوقة تواجهها المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفتح ممرات إنسانية آمنة وحماية المرافق والطواقم الطبية.