ترامب يطلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع لبنان

mirbtV8m 10 5 ترامب يطلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع لبنان

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه طلب من إسرائيل الموافقة على مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان، وإنهاء العمليات العسكرية مع ميليشيا حزب الله.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “تحدثت مع الجانب الإسرائيلي اليوم، وطلبت الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله”، مشيراً إلى أنه دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى “الهدوء وإعمال العقل”.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي خلال المقابلة إذا ما كان قد تحدث إلى نتنياهو بشكل مباشر، أو إذا كان الطلب قد تم عبر قنوات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على عدة بلدات وقرى في مختلف المناطق اللبنانية منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم، ما أدى إلى 47 قتيلاً و97 جريحاً.

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