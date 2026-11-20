الرياض-سانا



دعت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، المدنيين إلى إخلاء ميناء الحديدة غرب اليمن، وذلك لسلامتهم.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في تدوينة على ‌‏منصة “إكس”: إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم”، مرفقاً مع التدوينة خارطة توضيحية.



ويأتي ذلك، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات، في احتمال لتصعيد جديد.



وكان تحالف دعم الشرعية باليمن أعلن مساء الخميس، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏في محافظة صعدة باليمن كانت تستخدمها ‏ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المنطقة الجنوبية.