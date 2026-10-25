الناخبون في صربيا يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة وسط منافسة محتدمة



بلغراد-سانا

توجّه الناخبون في صربيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة توصف بأنها الأكثر تنافسية منذ أكثر من عقد، وسط تحدٍّ غير مسبوق يواجه الحزب التقدمي الصربي الحاكم من حركة سياسية مدعومة من الطلاب.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن اللجنة الانتخابية الصربية قولها: إن نسبة المشاركة بلغت نحو 20 بالمئة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وهو مستوى يفوق بكثير ما سُجّل في انتخابات عام 2023، ما يعكس اهتماماً شعبياً واسعاً بالاستحقاق الانتخابي.



وتتنافس في الانتخابات 18 قائمة انتخابية على مقاعد البرلمان المؤلف من 250 عضواً، إلا أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى انحصار المنافسة الرئيسية بين الحزب الحاكم والقائمة المدعومة من الحركة الطلابية، بعدما فضّلت عدة قوى معارضة بارزة توحيد جهودها خلف هذا التكتل.

وجاء صعود الحركة الطلابية عقب موجة احتجاجات واسعة اندلعت إثر انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد عام 2024، في حادث أسفر عن مقتل 16 شخصاً، وأثار انتقادات حادة للسلطات على خلفية شبهات الفساد وسوء الإدارة.



وخلال الأشهر الماضية، كثّف الطلاب حملاتهم الميدانية في مختلف أنحاء البلاد، معتمدين على التواصل المباشر مع الناخبين، ونجحوا في استقطاب تأييد شعبي واسع تجلّى في الحشود الكبيرة التي شهدتها تجمعاتهم الانتخابية الأخيرة.