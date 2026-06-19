الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 من تجار المخدرات شرق المحيط الهادئ

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي مقتل ثلاثة أشخاص خلال استهداف سفينة في ‏شرق المحيط الهادئ، في إطار عمليات عسكرية تقول واشنطن تستهدف شبكات تهريب ‏المخدرات.‏

ونقلت وكالة رويترز عن القيادة قولها في بيان رسمي اليوم الجمعة: “ثلاثة من تجار ‏المخدرات قُتلوا خلال العملية”، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات ‏الأمريكية.‏

وأضافت: إن السفينة المستهدفة كانت تُشغَّل من قبل “منظمات مصنفة إرهابية”، وكانت ‏تبحر عبر مسارات تُستخدم عادة في تهريب المخدرات.‏

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة منذ أيلول ‏الماضي ضد سفن تتهمها بالضلوع في تهريب المخدرات، والتي أسفرت وفق بيانات ‏أمريكية عن مقتل أكثر من 200 شخص.‏