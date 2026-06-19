الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 من تجار المخدرات شرق المحيط الهادئ

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي مقتل ثلاثة أشخاص خلال استهداف سفينة في شرق المحيط الهادئ، في إطار عمليات عسكرية تقول واشنطن تستهدف شبكات تهريب المخدرات.
ونقلت وكالة رويترز عن القيادة قولها في بيان رسمي اليوم الجمعة: “ثلاثة من تجار المخدرات قُتلوا خلال العملية”، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية.
وأضافت: إن السفينة المستهدفة كانت تُشغَّل من قبل “منظمات مصنفة إرهابية”، وكانت تبحر عبر مسارات تُستخدم عادة في تهريب المخدرات.
وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة منذ أيلول الماضي ضد سفن تتهمها بالضلوع في تهريب المخدرات، والتي أسفرت وفق بيانات أمريكية عن مقتل أكثر من 200 شخص.