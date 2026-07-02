موجة الحر ترفع حصيلة ضحايا الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة

1 4 موجة الحر ترفع حصيلة ضحايا الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة
أرشيفية

باريس-سانا

أعلنت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الغرق في البلاد إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 حزيران الماضي، وذلك إثر موجة الحر التي اجتاحت الدول الأوروبية مؤخراً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيراري قولها لإذاعة “آر إم سيه”: إن الضحايا ينتمون إلى فئات مختلفة من الأطفال والشباب، وخاصة الذين يُظهرون سلوكيات خطرة مثل القفز من جسر أو دخول قناة مائية دون إشراف.

وأكدت فيراري الحاجة إلى إعادة تنشيط تعليم السباحة في المياه المفتوحة، جراء كثرة حوادث الغرق المسجلة خارج الأماكن المخصصة للسباحة.

وسجلت أعداد أخرى من الوفيات في كل من بولندا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا خلال الأيام الماضية جراء موجة الحر إلا أنّ الأرقام النهائية لم تُعلَن بعد.

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