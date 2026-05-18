وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هاتفياً، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الجهود المشتركة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها على موقعها على منصة إكس اليوم الإثنين أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تناولت تداعيات الاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، بطائرة مسيّرة.

من جهته أكد الصفدي إدانة بلاده لهذا الاعتداء الذي يُمثّل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة مع الإمارات، ووقوفها معها في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، والأردن، ومصر، وقطر، أمس الأحد، استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، بطائرة مسيّرة، مؤكدين التضامن الكامل مع الإمارات في مواجهة هذا الاعتداء.