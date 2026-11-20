الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه ‏المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن الدفاعات ‏الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، عقب إطلاق إنذار ‏طوارئ لتحذير السكان من تهديد محتمل.‏

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة ‏الجنوبية من المملكة.‏