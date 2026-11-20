الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، عقب إطلاق إنذار طوارئ لتحذير السكان من تهديد محتمل.
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.