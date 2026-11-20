طوكيو-سانا
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام، على خلفية اعتداءات ميليشيا الحوثي على العاصمة السعودية الرياض، وتقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 24 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 92.22 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون الأول 19 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 83.40 دولاراً للبرميل، كما ارتفع عقد كانون الثاني الأكثر نشاطاً 20 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.64 دولاراً.
ولم يشهد المؤشران تغيراً يُذكر عند التسوية أمس الخميس، فيما تشير التوقعات إلى تراجع خام برنت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول بنسبة 6 بالمئة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية حذّرت أمس من تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أنها تسببت بأكبر اضطراب في تجارة النفط والغاز على الإطلاق، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على النفط بأكثر من أربعة بالمئة بحلول عام 2035، في حال اتجهت الحكومات إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى أنواع وقود بديلة.