طوكيو-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام، على خلفية ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي على العاصمة السعودية الرياض، وتقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر ‏مضيق هرمز.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 24 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتصل إلى 92.22 دولاراً ‏للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون الأول 19 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، ‏إلى 83.40 دولاراً للبرميل، كما ارتفع عقد كانون الثاني الأكثر نشاطاً 20 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 82.64 دولاراً.‏

ولم يشهد المؤشران تغيراً يُذكر عند التسوية أمس الخميس، فيما تشير التوقعات إلى تراجع خام برنت بنسبة 3.5 بالمئة ‏خلال الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول بنسبة 6 بالمئة.‏

وكانت وكالة الطاقة الدولية حذّرت أمس من تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، ‏مشيرة إلى أنها تسببت بأكبر اضطراب في تجارة النفط والغاز على الإطلاق، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي على ‏النفط بأكثر من أربعة بالمئة بحلول عام 2035، في حال اتجهت الحكومات إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتحول ‏إلى أنواع وقود بديلة.‏