روما-سانا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يشكلان ركيزتين أساسيتين للأمن الدولي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البديوي أكد ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى “حوارات المتوسط 2026″، التي عقدت أمس الخميس، في مدينة نابولي الإيطالية، تحت عنوان “بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع”.
تعزيز الشراكات والتكامل الاقتصادي
أوضح البديوي أن تطوير التعاون بين دول الخليج ودول المتوسط يتطلب تعزيز الشراكات والاتفاقيات القائمة، وتحقيق الترابط بين آلياتها، وربط الأمن بالازدهار الاقتصادي، وضمان التكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، بما يتيح فرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق ويسهل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، ويعزز التنسيق في السياسات المشتركة.
وفي الشأن الأمني، أشار إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية تتجاوز حدود الدول لتطال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة.
الحوار والقانون الدولي وحل الدولتين
جدد البديوي تمسك دول مجلس التعاون بالحوار والدبلوماسية ودعم جهود الوساطة، مؤكداً ضرورة استناد أي منظومة أمنية إقليمية إلى قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
ولفت البديوي إلى استعداد دول المجلس لتعزيز شراكتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول المتوسط، مشيراً إلى أن ترجمة هذه الشراكة إلى نتائج عملية تتطلب إرادة سياسية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويُعد منتدى “حوارات المتوسط” منصة سنوية للحوار السياسي والاستراتيجي، تنظمها وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المتوسط ومناقشة التحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما قضايا الأمن والاستقرار والطاقة والتجارة والهجرة، وإيجاد مقاربات مشتركة لمواجهتها.