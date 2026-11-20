روما-سانا‏

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن أمن الخليج العربي والبحر الأبيض ‏المتوسط واستقرارهما يشكلان ركيزتين أساسيتين للأمن الدولي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ‏لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار.‏

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البديوي أكد ذلك خلال الجلسة ‏الافتتاحية لمنتدى “حوارات المتوسط 2026″، التي عقدت أمس الخميس، في مدينة نابولي الإيطالية، تحت عنوان “بناء ‏هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع”.‏

تعزيز الشراكات والتكامل الاقتصادي

أوضح البديوي أن تطوير التعاون بين دول الخليج ودول المتوسط يتطلب تعزيز الشراكات والاتفاقيات القائمة، وتحقيق ‏الترابط بين آلياتها، وربط الأمن بالازدهار الاقتصادي، وضمان التكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، بما يتيح فرصاً ‏عادلة للوصول إلى الأسواق ويسهل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، ويعزز التنسيق في السياسات المشتركة.‏

وفي الشأن الأمني، أشار إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية تتجاوز حدود الدول لتطال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ‏والأمن الغذائي، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية ‏مشتركة.‏

الحوار والقانون الدولي وحل الدولتين

جدد البديوي تمسك دول مجلس التعاون بالحوار والدبلوماسية ودعم جهود الوساطة، مؤكداً ضرورة استناد أي منظومة ‏أمنية إقليمية إلى قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.‏

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً ‏على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.‏

ولفت البديوي إلى استعداد دول المجلس لتعزيز شراكتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول المتوسط، مشيراً إلى ‏أن ترجمة هذه الشراكة إلى نتائج عملية تتطلب إرادة سياسية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ ‏الاستقرار الإقليمي والدولي.‏

ويُعد منتدى “حوارات المتوسط” منصة سنوية للحوار السياسي والاستراتيجي، تنظمها وزارة الخارجية الإيطالية ‏بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المتوسط ومناقشة ‏التحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما قضايا الأمن والاستقرار والطاقة والتجارة والهجرة، وإيجاد مقاربات مشتركة ‏لمواجهتها.‏