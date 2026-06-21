إخلاء تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا اليونانية جراء حريق غابات ضخم

أثينا-سانا‏

أخلت السلطات اليونانية أمس السبت تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا، ونشرت عشرات ‏من فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات، لمكافحة حريق غابات ضخم اندلع في ‏الجزيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الإطفاء اليونانية قولها في بيان: إن 88 من أفراد الإطفاء ‏والمتطوعين يعملون على إخماد الحريق، بمساندة ثماني طائرات إطفاء وست مروحيات.

ودعت السلطات سكان التجمعين المعرضين للخطر إلى إخلاء منازلهم، محذرة من أن ‏الرياح الشمالية القوية تسببت في اندلاع حرائق جديدة.

وتعد اليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط من المناطق المعرضة لحرائق ‏الغابات، التي تتكرر خلال فصول الصيف الحارة والجافة، فيما أصبحت أكثر تدميراً ‏خلال السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات التغير المناخي.‏