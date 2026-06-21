إخلاء تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا اليونانية جراء حريق غابات ضخم

أثينا-سانا
أخلت السلطات اليونانية أمس السبت تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا، ونشرت عشرات من فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات، لمكافحة حريق غابات ضخم اندلع في الجزيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن إدارة الإطفاء اليونانية قولها في بيان: إن 88 من أفراد الإطفاء والمتطوعين يعملون على إخماد الحريق، بمساندة ثماني طائرات إطفاء وست مروحيات.
ودعت السلطات سكان التجمعين المعرضين للخطر إلى إخلاء منازلهم، محذرة من أن الرياح الشمالية القوية تسببت في اندلاع حرائق جديدة.
وتعد اليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط من المناطق المعرضة لحرائق الغابات، التي تتكرر خلال فصول الصيف الحارة والجافة، فيما أصبحت أكثر تدميراً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات التغير المناخي.