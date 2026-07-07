‏السعودية تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعرب عن ‏تضامنها معها ‏

photo 2026 07 07 11 34 49 ‏السعودية تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعرب عن ‏تضامنها معها ‏
واس

الرياض-سانا‏

أدانت السعودية، بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، المخططات الإرهابية التي ‏كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب‏.‏

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها: “المملكة ‏تؤكد تضامنها مع المغرب حكومةً وشعباً، ورفضها التام لجميع أشكال ‏الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه ‏الشقيق”.‏

وأشادت الخارجية السعودية بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في ‏حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن ‏والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.‏

وأعلن المغرب، أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، ‏كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن ‏الأشخاص والممتلكات.‏

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (‏BCIJ‏): إن العملية ‏جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن اعتقال عشرة إرهابيين ‏يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل ‏الإفريقي.‏

“العدالة والتنمية” التركي: تهديد إسرائيل لسيادة الدول العربية غير مشروع
إصابة فلسطيني واعتقال 19 في الضفة الغربية
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1430 قتيلاً
مصرع 45 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والعواصف في أفغانستان وباكستان
على وقع الاحتجاجات رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن فرض الأحكام العرفية 
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك