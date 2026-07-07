‏السعودية تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعرب عن ‏تضامنها معها ‏

الرياض-سانا
أدانت السعودية، بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب.
ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها: “المملكة تؤكد تضامنها مع المغرب حكومةً وشعباً، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق”.
وأشادت الخارجية السعودية بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.
وأعلن المغرب، أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (BCIJ): إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن اعتقال عشرة إرهابيين يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي.