‏السعودية تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعرب عن ‏تضامنها معها ‏

الرياض-سانا‏

أدانت السعودية، بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، المخططات الإرهابية التي ‏كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب‏.‏

ونقلت وكالة “واس” للأنباء عن وزارة الخارجية السعودية قولها: “المملكة ‏تؤكد تضامنها مع المغرب حكومةً وشعباً، ورفضها التام لجميع أشكال ‏الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه ‏الشقيق”.‏

وأشادت الخارجية السعودية بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في ‏حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنيةً دوام الأمن ‏والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق.‏

وأعلن المغرب، أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، ‏كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن ‏الأشخاص والممتلكات.‏

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب (‏BCIJ‏): إن العملية ‏جاءت بناءً على معلومات استخبارية، وأسفرت عن اعتقال عشرة إرهابيين ‏يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل ‏الإفريقي.‏