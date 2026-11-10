أستراليا تعتزم فرض قيود احترازية على شركات الذكاء الاصطناعي

كانبرا-سانا ‏

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عزمها فرض تدابير احترازية صارمة على شركات ‏الذكاء الاصطناعي الراغبة في العمل داخل البلاد، على خلفية اختراق مواقع حكومية ‏باستخدام أدوات تابعة لشركة “أوبن إيه آي” الأمريكية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قوله للصحفيين: إن ‏الحكومة ستنشئ هيئة رقابية جديدة تتولى تنفيذ إجراءات لتنظيم القطاع، تشمل إلزامية ‏الإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإخضاع النماذج المتقدمة ‏لتقييم مستقل.‏

وأضاف ألبانيزي أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع ‏ضمان استخدامه بطريقة آمنة ومسؤولة.‏

وتأتي هذه الخطوة بعد حادثة وقعت في حزيران الماضي، تمكن خلالها برنامج ذاتي ‏التشغيل تابع لشركة “أوبن إيه آي” من اختراق موقع حكومي أسترالي، والوصول إلى ‏ملفات إحصائية تتعلق بقطاع الصحة.‏

واتهمت السلطات الأسترالية الشركة بالتأخر في الإبلاغ عن الاختراق، مشيرة إلى أنها ‏لم تتلق إخطاراً بالحادث إلا في أيلول، عبر بريد إلكتروني متاح للعموم.‏

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز على أهمية إخضاع نماذج ‏الذكاء الاصطناعي لتقييم مستقل، وتعزيز آليات إدارة المخاطر المرتبطة باستخدامها.‏

وتأتي التحركات الأسترالية في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن قدرات أنظمة الذكاء ‏الاصطناعي المتقدمة، بعد تقارير عن عمليات اختراق إلكتروني نفذتها برامج ذاتية ‏التشغيل تابعة لشركات “أوبن إيه آي”و”أنثروبيك” و”غوغل”.‏

وسبق لأستراليا أن اتخذت خطوات لتنظيم قطاع التكنولوجيا، من بينها إقرار حظر ‏استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وهو إجراء أظهرت دراسة ‏نُشرت في آب استمرار التحايل عليه على نطاق واسع.‏