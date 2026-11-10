أستراليا تعتزم فرض قيود احترازية على شركات الذكاء الاصطناعي

كانبرا-سانا
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عزمها فرض تدابير احترازية صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي الراغبة في العمل داخل البلاد، على خلفية اختراق مواقع حكومية باستخدام أدوات تابعة لشركة “أوبن إيه آي” الأمريكية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قوله للصحفيين: إن الحكومة ستنشئ هيئة رقابية جديدة تتولى تنفيذ إجراءات لتنظيم القطاع، تشمل إلزامية الإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإخضاع النماذج المتقدمة لتقييم مستقل.
وأضاف ألبانيزي أن بلاده تسعى إلى الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان استخدامه بطريقة آمنة ومسؤولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد حادثة وقعت في حزيران الماضي، تمكن خلالها برنامج ذاتي التشغيل تابع لشركة “أوبن إيه آي” من اختراق موقع حكومي أسترالي، والوصول إلى ملفات إحصائية تتعلق بقطاع الصحة.
واتهمت السلطات الأسترالية الشركة بالتأخر في الإبلاغ عن الاختراق، مشيرة إلى أنها لم تتلق إخطاراً بالحادث إلا في أيلول، عبر بريد إلكتروني متاح للعموم.
من جانبه، شدد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز على أهمية إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي لتقييم مستقل، وتعزيز آليات إدارة المخاطر المرتبطة باستخدامها.
وتأتي التحركات الأسترالية في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعد تقارير عن عمليات اختراق إلكتروني نفذتها برامج ذاتية التشغيل تابعة لشركات “أوبن إيه آي”و”أنثروبيك” و”غوغل”.
وسبق لأستراليا أن اتخذت خطوات لتنظيم قطاع التكنولوجيا، من بينها إقرار حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وهو إجراء أظهرت دراسة نُشرت في آب استمرار التحايل عليه على نطاق واسع.