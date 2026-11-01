البديوي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي الأوضاع الإقليمية والتعاون ‏المشترك

المنامة-سانا‏

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ‏مع نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا ‏الوسطى مايكل ديمينو، مساء أمس السبت في العاصمة البحرينية المنامة، ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل ‏العسكري المشترك.‏

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، ‏أن اللقاء عُقد على هامش مشاركة البديوي في أعمال الدورة الثانية ‏والعشرين من مؤتمر الأمن الإقليمي “حوار المنامة 2026”.‏

كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل ‏تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل العسكري، إضافة إلى ‏استعراض أعمال مجموعات العمل الخليجية – الأمريكية، وبحث عدد من ‏المقترحات المتعلقة بها.‏

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، لتعزيز التعاون في ‏المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات ‏الاهتمام المشترك.‏