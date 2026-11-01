البديوي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي الأوضاع الإقليمية والتعاون ‏المشترك

المنامة-سانا
بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مع نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى مايكل ديمينو، مساء أمس السبت في العاصمة البحرينية المنامة، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل العسكري المشترك.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن اللقاء عُقد على هامش مشاركة البديوي في أعمال الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأمن الإقليمي “حوار المنامة 2026”.
كما ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل العسكري، إضافة إلى استعراض أعمال مجموعات العمل الخليجية – الأمريكية، وبحث عدد من المقترحات المتعلقة بها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.