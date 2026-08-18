مقتل 25 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح وسط نيجيريا

أبوجا-سانا‏

قتل 25 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح استهدف قرية في ولاية بلاتو وسط ‏نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.‏

ونقلت وكالة رويترز عن عضو المجلس المحلي الممثل للمنطقة ليمون ليان إيليا ‏قوله: إن 23 شخصاً لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع خلال الليل، فيما توفي شخص ‏آخر لاحقاً في المستشفى، بينما أفاد أحد السكان بوفاة شخص إضافي، ما رفع ‏حصيلة القتلى إلى 25 على الأقل، وحسب شهود عيان، فإن‎ ‎المهاجمين تنقلوا من ‏منزل إلى آخر، وهاجموا السكان، وأن النساء والأطفال شكلوا غالبية الضحايا.‏

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة ولاية بلاتو ألفريد ألابو: إن عناصر الشرطة يجري ‏نشرهم في المنطقة، موضحاً أن بياناً سيصدر بعد تقييم الوضع.‏

وتشهد ولاية بلاتو، الواقعة في الحزام الأوسط لنيجيريا، منذ سنوات أعمال عنف ‏مرتبطة بخلافات حول الأراضي وحقوق الرعي والموارد، ما يؤدي إلى سقوط قتلى ‏وتشريد السكان.‏