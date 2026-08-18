مقتل 25 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح وسط نيجيريا

أبوجا-سانا
قتل 25 شخصاً على الأقل في هجوم مسلح استهدف قرية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
ونقلت وكالة رويترز عن عضو المجلس المحلي الممثل للمنطقة ليمون ليان إيليا قوله: إن 23 شخصاً لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع خلال الليل، فيما توفي شخص آخر لاحقاً في المستشفى، بينما أفاد أحد السكان بوفاة شخص إضافي، ما رفع حصيلة القتلى إلى 25 على الأقل، وحسب شهود عيان، فإن المهاجمين تنقلوا من منزل إلى آخر، وهاجموا السكان، وأن النساء والأطفال شكلوا غالبية الضحايا.
بدوره، قال المتحدث باسم شرطة ولاية بلاتو ألفريد ألابو: إن عناصر الشرطة يجري نشرهم في المنطقة، موضحاً أن بياناً سيصدر بعد تقييم الوضع.
وتشهد ولاية بلاتو، الواقعة في الحزام الأوسط لنيجيريا، منذ سنوات أعمال عنف مرتبطة بخلافات حول الأراضي وحقوق الرعي والموارد، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وتشريد السكان.