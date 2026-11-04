السعودية وباكستان تبحثان التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التوتر

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات في المنطقة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية على منصة إكس أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول للأزمات، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأجرى وزير الخارجية السعودي، أمس الثلاثاء، اتصالين هاتفيين، مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والمصري بدر عبد العاطي، جرى خلالهما بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.