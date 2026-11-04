السعودية وباكستان تبحثان التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التوتر

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله مع نائب رئيس الوزراء ‏ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، ‏التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات في المنطقة.‏

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية على منصة إكس أن الأمير فيصل بن فرحان ‏تلقى اتصالاً هاتفياً من إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على ‏أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول للأزمات، بما يسهم في خفض ‏التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأجرى وزير الخارجية السعودي، أمس الثلاثاء، اتصالين هاتفيين، مع نظيريه القطري ‏محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والمصري بدر عبد العاطي، جرى خلالهما بحث ‏مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.‏