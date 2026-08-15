للمرة الثانية.. زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6,9 درجات على مقياس ريختر جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات قليلة من زلزال أقوى بلغت قوته 7,7 درجات قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال يقع في بيماتانغسيانتار على بعد 126 كيلومتراً جنوب شرق عاصمة الجزيرة ميدان، وعلى عمق 172.5 كيلومتراً، بينما لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي وقع صباح اليوم السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى 38 قتيلاً، بينما أصيب 13 شخصاً بجروح.