برلين -سانا‏

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماع “تحالف ‏الراغبين”، الذي يضم نحو 30 دولة داعمة لكييف، وذلك برفقة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.‏

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر منصة (إكس)، أن أولويات بلاده خلال المرحلة الحالية تتركز على تعزيز قدرات ‏الدفاع الجوي، وتأمين الدعم في مجالي الطاقة والتمويل، إلى جانب دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع ‏روسيا، وبحث الخطوات الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار مستقبلاً.‏

وأكد الرئيس الأوكراني أهمية المشاركة الأوروبية الكاملة في مسار المفاوضات، مشدداً على ضرورة اضطلاع أوروبا ‏بدور أساسي في صياغة التسوية السياسية والأمنية المرتقبة.‏

ويعقد اجتماع “تحالف الراغبين” في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد من ‏الدول الحليفة لأوكرانيا، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الحضور الأوروبي طرفاً أساسياً في المفاوضات، في ظل ‏اقتصار الاتصالات الجارية حتى الآن على الأوكرانيين والروس والأمريكيين‏.

وتبحث القمة آليات مواصلة الدعم المالي والسياسي لكييف، إضافة إلى الضمانات الأمنية الممكنة في مرحلة ما بعد ‏الحرب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، ويحد من احتمالات تجدد ‏الصراع‏.‏

ويضم “تحالف الراغبين” مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا التي تعمل على تنسيق الدعم السياسي والعسكري ‏والاقتصادي، ووضع ترتيبات أمنية تواكب أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.‏

وكانت أبو ظبي قد استضافت في العاشر من تشرين الثاني الجاري جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية ‏بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، ضمن مساعٍ لدفع العملية السياسية وإنهاء ‏النزاع، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏