برلين -سانا
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماع “تحالف الراغبين”، الذي يضم نحو 30 دولة داعمة لكييف، وذلك برفقة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر منصة (إكس)، أن أولويات بلاده خلال المرحلة الحالية تتركز على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتأمين الدعم في مجالي الطاقة والتمويل، إلى جانب دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وبحث الخطوات الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار مستقبلاً.
وأكد الرئيس الأوكراني أهمية المشاركة الأوروبية الكاملة في مسار المفاوضات، مشدداً على ضرورة اضطلاع أوروبا بدور أساسي في صياغة التسوية السياسية والأمنية المرتقبة.
ويعقد اجتماع “تحالف الراغبين” في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الحليفة لأوكرانيا، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز الحضور الأوروبي طرفاً أساسياً في المفاوضات، في ظل اقتصار الاتصالات الجارية حتى الآن على الأوكرانيين والروس والأمريكيين.
وتبحث القمة آليات مواصلة الدعم المالي والسياسي لكييف، إضافة إلى الضمانات الأمنية الممكنة في مرحلة ما بعد الحرب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، ويحد من احتمالات تجدد الصراع.
ويضم “تحالف الراغبين” مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا التي تعمل على تنسيق الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، ووضع ترتيبات أمنية تواكب أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.
وكانت أبو ظبي قد استضافت في العاشر من تشرين الثاني الجاري جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، ضمن مساعٍ لدفع العملية السياسية وإنهاء النزاع، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.