مقتل امرأة يمنية جراء قصف وقنص ميليشيا الحوثي في تعز

عدن-سانا



قُتلت امرأة يمنية وأُصيب خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل، اليوم الجمعة، جراء قصف وقنص نفذته ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها: “إن امرأة قُتلت برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي في قرية العمد بعزلة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ”.



وأضافت المصادر، أن خمسة مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، أُصيبوا جراء القصف والقنص في مناطق متفرقة من مديريتي المسراخ وجبل حبشي، مشيرة إلى أن الإصابات نجمت عن طلقات نارية وشظايا، وطالت البطن والأطراف ومناطق مختلفة من أجسام المصابين.



وكانت ميليشيا الحوثي، استهدفت في وقت سابق اليوم، مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق بصواريخ باليستية، في تصعيد جديد يستهدف منشآت حيوية ومقار حكومية.

