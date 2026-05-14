ترامب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ

بكين-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ، في خطوة قد تمثل أحد أبرز الاتفاقات الاقتصادية خلال زيارته الحالية إلى بكين.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: إن الصين وافقت على طلب 200 طائرة، مضيفاً: “كانت بوينغ تستهدف بيع 150 طائرة، لكنها حصلت على طلبية بـ200 طائرة”.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار في وقت سابق إلى توقع إعلان طلبية كبيرة لصالح بوينغ خلال زيارة ترامب إلى الصين، التي شهدت مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ كيلي أورتبرغ ضمن الوفد الأمريكي الزائر إلى بكين، وسط توقعات بأن تشكل الصفقة دفعة جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.