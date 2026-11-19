دمشق-سانا

عقدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جلسة تعريفية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للتعريف بعملية التقييم الوطني للمخاطر المُنفَّذة وفق منهجية البنك الدولي، وشرح طبيعتها ومراحلها، والأدوار والمسؤوليات المترتبة على الجهات المشاركة فيها.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجلسة تناولت مفهوم التقييم الوطني للمخاطر ومبادئه وأهدافه وأطر العمل المعتمدة في منهجية البنك الدولي لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجرى استعراض مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية ومساهمتها في مختلف مراحل التقييم وجمع البيانات وتحليلها، كلّ بحسب اختصاصه، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأدوار المطلوبة والتحديات المرتبطة بها.

وأكدت الهيئة أن هذه الجلسة تندرج ضمن تحضيرات الهيئة لعملية التقييم الوطني للمخاطر، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية المعنية للمشاركة الفاعلة فيها، وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم الاستعداد الأمثل لعملية التقييم المتبادل.

وكانت ورشة عمل سورية أوروبية، نظّمها الاتحاد الأوروبي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحثت أمس الأربعاء في دمشق، آليات تحويل المعلومات الاستخبارية المالية إلى أدلة مقبولة أمام المحاكم، بمشاركة خبراء أوروبيين وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بسلسلة العدالة الجنائية.