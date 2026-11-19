أبو ظبي-سانا
دخلت إلى قطاع غزة اليوم الخميس، عبر معبر رفح، قافلة مساعدات إماراتية تضم 10 شاحنات محملة بخيام إيواء، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير المأوى للنازحين والتخفيف من تداعيات الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القافلة تأتي ضمن جهود مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3″، وتهدف إلى تأمين احتياجات نحو 50 ألف شخص من الأسر الفلسطينية في القطاع.
وأوضحت الوكالة أن الخيام ستُوزع على الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من مناطق غزة لمساعدتها على مواجهة الأمطار ومخاطر السيول، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
كما أشارت إلى أن فريق عملية “الفارس الشهم 3” تولى تجهيز القافلة في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش المصرية، قبل نقلها إلى معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ حذرت وكالات الأمم المتحدة في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.7 مليون نازح في قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء بعدما أغرقت السيول عشرات الآلاف من الخيام وتسببت في وفاة رضيع جراء البرد.