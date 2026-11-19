أبو ظبي-سانا‏

دخلت إلى قطاع غزة اليوم الخميس، عبر معبر رفح، قافلة مساعدات إماراتية تضم 10 شاحنات محملة بخيام إيواء، في ‏إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير المأوى للنازحين والتخفيف من تداعيات الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القافلة تأتي ضمن جهود مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ‏بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3″، وتهدف إلى تأمين احتياجات نحو 50 ألف شخص من الأسر الفلسطينية في ‏القطاع.‏

وأوضحت الوكالة أن الخيام ستُوزع على الأسر الأكثر احتياجاً في عدد من مناطق غزة لمساعدتها على مواجهة الأمطار ‏ومخاطر السيول، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.‏

‏ كما أشارت إلى أن فريق عملية “الفارس الشهم 3” تولى تجهيز القافلة في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية ‏الإماراتية بمدينة العريش المصرية، قبل نقلها إلى معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى القطاع.‏

وتأتي هذه المساعدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ حذرت وكالات الأمم ‏المتحدة في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 1.7 مليون نازح ‏في قطاع ‏غزة، مع دخول فصل الشتاء بعدما أغرقت السيول عشرات ‏الآلاف من ‏الخيام وتسببت في وفاة رضيع جراء البرد.‏