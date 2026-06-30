رئيس كوريا الجنوبية يؤكد مغادرة معظم سفن بلاده مضيق هرمز

سيئول-سانا‏

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ أن معظم السفن المرتبطة بكوريا ‏الجنوبية غادرت مضيق هرمز، ولم يتبق في المنطقة سوى سفينتين، مشيراً ‏إلى أن إحداهما تغادر المضيق حالياً.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن لي قوله اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس ‏الوزراء: إن السفن الكورية الجنوبية خرجت من المضيق بوتيرة أسرع من ‏سفن أي دولة أخرى، موضحاً أن إحدى السفينتين المتبقيتين شارفت على ‏مغادرة المنطقة الخطرة.‏

وأشار لي إلى أن تسريع خروج السفن جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الجهات ‏الحكومية المعنية، مؤكداً أن تداعيات الأزمة لم تنته بعد، وأن تعافي الاقتصاد ‏العالمي سيستغرق وقتاً حتى بعد انتهاء الحرب.‏

ودعا إلى تعزيز إدارة الأزمات وتطوير نظام الاستجابة للطوارئ، إلى ‏جانب مواصلة تنويع سلاسل إمداد الطاقة والمواد الخام بما يعزز القدرة على ‏مواجهة الأزمات المستقبلية.‏

وكانت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أعلنت في وقت ‏سابق نجاح سفينتين إضافيتين في مغادرة مضيق هرمز، فيما تواصلت ‏عمليات خروج السفن تباعاً، بعد أن كانت 26 سفينة مرتبطة بكوريا ‏الجنوبية قد علقت في المضيق إثر إغلاق إيران المضيق مع اندلاع الحرب ‏في الـ 28 من شباط الماضي.‏