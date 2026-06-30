رئيس كوريا الجنوبية يؤكد مغادرة معظم سفن بلاده مضيق هرمز

سيئول-سانا
أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ أن معظم السفن المرتبطة بكوريا الجنوبية غادرت مضيق هرمز، ولم يتبق في المنطقة سوى سفينتين، مشيراً إلى أن إحداهما تغادر المضيق حالياً.
ونقلت وكالة يونهاب عن لي قوله اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء: إن السفن الكورية الجنوبية خرجت من المضيق بوتيرة أسرع من سفن أي دولة أخرى، موضحاً أن إحدى السفينتين المتبقيتين شارفت على مغادرة المنطقة الخطرة.
وأشار لي إلى أن تسريع خروج السفن جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن تداعيات الأزمة لم تنته بعد، وأن تعافي الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتاً حتى بعد انتهاء الحرب.
ودعا إلى تعزيز إدارة الأزمات وتطوير نظام الاستجابة للطوارئ، إلى جانب مواصلة تنويع سلاسل إمداد الطاقة والمواد الخام بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وكانت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق نجاح سفينتين إضافيتين في مغادرة مضيق هرمز، فيما تواصلت عمليات خروج السفن تباعاً، بعد أن كانت 26 سفينة مرتبطة بكوريا الجنوبية قد علقت في المضيق إثر إغلاق إيران المضيق مع اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي.