قطر تطالب جميع الأطراف بالتجاوب مع جهود تحقيق السلام المستدام للمنطقة



الدوحة-سانا



بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التطورات الراهنة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن آل ثاني جدد خلال الاتصال دعم بلاده الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، مؤكداً ضرورة تجاوب كل الأطراف مع هذه الجهود، بما يسهم في تحقيق السلام المستدام.



وشدد رئيس مجلس الوزراء القطري على أن حرية الملاحة تعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.



وأشار إلى أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.



وكان رئيس مجلس الوزراء القطري، أكد خلال اتصال هاتفي أوائل الشهر الحالي مع عراقجي، دعم بلاده الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

