حمص -سانا‏

لم تقتصر تداعيات موجة الصقيع التي ضربت محافظة حمص بين 9 و11 الشهر الجاري على إتلاف مساحاتٍ من محصول البطاطا بمناطق من ‏الريف، بل امتدت لتثقل كاهل المزارعين بخسائر تهدد مصدر رزقهم، ‏وتضعهم أمام أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واعتماد ‏عائلات كثيرة على مردود هذا الموسم لتأمين احتياجاتها المعيشية، ولا سيما ‏في منطقة القصير.‏

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية ‏زراعة حمص المهندس حيدر السرحان في تصريحٍ لمراسل سانا ‏الأربعاء، أن نسبة الضرر في حقول البطاطا بمنطقة القصير تراوحت بين ‌‏40 و90 بالمئة، تبعاً للمنطقة وموعد الزراعة، مبيناً أن الحقول التي زُرعت ‏في بداية شهر آب الماضي كانت أقل تضرراً مقارنةً بالحقول التي تأخر ‏موعد زراعتها.‏

وتمثلت الأضرار، وفق ما بينه السرحان، باحتراق الأوراق وتلفها وجفاف ‏الأفرع وأجزاء من النباتات، ما أدى إلى توقف النمو أو ضعفه، وهو الذي ‏انعكس على نمو الدرنات وزيادة قابليتها للتلف والتعفن، نتيجة تأثر النباتات ‏بموجة الصقيع.‏



إجراءات حكومية للحد من تداعيات الصقيع

استعرض السرحان الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة أضرار الصقيع، مبيناً ‏أن لجاناً من دائرة الجفاف والوحدات الفنية والإرشادية في المديرية أجرت ‏كشوفاً ميدانية على الحقول المتضررة، واستقبلت طلبات المزارعين، وأعدت ‏جداول بالمساحات المصابة، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لدراسة الأضرار ‏والإجراءات المتعلقة بالتعويض.‏

ولفت إلى أن المديرية وجهت المزارعين لاتخاذ عددٍ من الإجراءات ‏الوقائية، منها إجراء ريّة خفيفة قبل حدوث الصقيع بيوم، واستخدام الرش ‏الوقائي بالمواد الغنية بالأملاح المعدنية والأسمدة البوتاسية، التي تُسهم في ‏تقوية جدران الخلايا، وزيادة قدرة النبات على تحمل انخفاض درجات ‏الحرارة، إضافةً لإزالة الأفرع المتضررة لتجنب انتقال الأعفان للأجزاء ‏السليمة.‏



الصقيع يبدد آمال المزارعين

على أرض الواقع، يصف المزارع أحمد محمد الأشقر من قرية المصيطبة ‏في ريف القصير حجم الخسارة التي لحقت بموسمه بعد التعويل على الموسم ‏الزراعي كمصدرٍ رئيسيٍ للدخل، موضحاً أنه زرع 25 دونماً بالبطاطا ولم ‏يحقق منها الاستفادة المرجوة حتى الآن، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ‏وأجور العمال، مشيراً إلى أن عائلات عدة تعتمد على هذا الموسم لتأمين ‏احتياجاتها المعيشية، وكانت تعوّل على مردوده لتغطية النفقات وتحقيق دخلٍ ‏يساعدها على الاستمرار.‏

ومن قرية البرهانية بريف القصير أيضاً، لفت المزارع محمد الأحمد إلى أن ‏الزراعة تُشكل مصدر الدخل الأساسي للأهالي، ولا سيما بعد عودة عائلات ‏من التهجير واعتمادها على استثمار الأراضي الزراعية، موضحاً أن موجة ‏الصقيع جاءت في وقتٍ مبكر، وألحقت أضراراً بالمحصول الذي وضع ‏المزارعون فيه جهدهم وإمكاناتهم، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة أوضاع ‏المتضررين ومساعدتهم على تجاوز خسائر الموسم.‏



‏ بدائل المزارعين ومطالبات بدعمهم

من جهته، يوضح المزارع عبد المنعم العبد الله من ريف القصير الغربي أن ‏موجة الصقيع ضاعفت الأعباء المالية التي يواجهها المزارعون، إذ اعتمد ‏كثيرٌ منهم على الاستدانة لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار ومحروقات ‏وأسمدة وأجور عمال وحراثة، لافتاً إلى أن تلف المحصول يضعهم أمام ‏صعوبة سداد هذه الالتزامات، في ظل محدودية فرص العمل واعتماد شريحةٍ ‏واسعة من الأهالي على الزراعة.‏

واستعرض العبد الله الحلول البديلة التي لجأت إليها عائلاتٌ كثيرة، إذ اتجهوا ‏لزراعة البطاطا والذرة وخاصةً بعد فقدان مساحاتٍ من الأشجار المثمرة ‏خلال سنوات الثورة، مطالباً بدراسة أوضاع المزارعين المتضررين، ‏ومراعاة واقع الإنتاج المحلي عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستيراد ‏المحاصيل الزراعية، بما يساعد على حماية المنتج المحلي وتسويق محاصيل ‏المزارعين.‏



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وتأتي هذه الأضرار في وقت تكتسب فيه زراعة البطاطا أهمية اقتصادية ‏وغذائية في محافظة حمص، لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية ‏وتأمين مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين، إذ تبلغ المساحة المخططة ‏لزراعتها في المحافظة 1631 هكتاراً، نُفذ منها 1348 هكتاراً، بنسبة تنفيذ ‏بلغت 82 بالمئة.‏

يُشار إلى أن وزارة الزراعة تتابع تداعيات موجة الصقيع والانخفاض الحاد ‏في درجات الحرارة، ‏التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخراً، وما خلّفته ‏من أضرار على المحاصيل ‏الزراعية، ولا سيما محصول البطاطا للعروة ‏الخريفية، حيث كان ذكر مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين في ‏الـ11 من الشهر الجاري، أن اللجان المكانية المختصة باشرت جولاتٍ ميدانية في ‏المحافظات فور ‏حدوث موجة الصقيع، للكشف على الحقول المتضررة، ‏وتحديد مساحات الضرر ‏ونسبه بدقة.‏