حمص -سانا
لم تقتصر تداعيات موجة الصقيع التي ضربت محافظة حمص بين 9 و11 الشهر الجاري على إتلاف مساحاتٍ من محصول البطاطا بمناطق من الريف، بل امتدت لتثقل كاهل المزارعين بخسائر تهدد مصدر رزقهم، وتضعهم أمام أعباء مالية إضافية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واعتماد عائلات كثيرة على مردود هذا الموسم لتأمين احتياجاتها المعيشية، ولا سيما في منطقة القصير.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص المهندس حيدر السرحان في تصريحٍ لمراسل سانا الأربعاء، أن نسبة الضرر في حقول البطاطا بمنطقة القصير تراوحت بين 40 و90 بالمئة، تبعاً للمنطقة وموعد الزراعة، مبيناً أن الحقول التي زُرعت في بداية شهر آب الماضي كانت أقل تضرراً مقارنةً بالحقول التي تأخر موعد زراعتها.
وتمثلت الأضرار، وفق ما بينه السرحان، باحتراق الأوراق وتلفها وجفاف الأفرع وأجزاء من النباتات، ما أدى إلى توقف النمو أو ضعفه، وهو الذي انعكس على نمو الدرنات وزيادة قابليتها للتلف والتعفن، نتيجة تأثر النباتات بموجة الصقيع.
إجراءات حكومية للحد من تداعيات الصقيع
استعرض السرحان الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة أضرار الصقيع، مبيناً أن لجاناً من دائرة الجفاف والوحدات الفنية والإرشادية في المديرية أجرت كشوفاً ميدانية على الحقول المتضررة، واستقبلت طلبات المزارعين، وأعدت جداول بالمساحات المصابة، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لدراسة الأضرار والإجراءات المتعلقة بالتعويض.
ولفت إلى أن المديرية وجهت المزارعين لاتخاذ عددٍ من الإجراءات الوقائية، منها إجراء ريّة خفيفة قبل حدوث الصقيع بيوم، واستخدام الرش الوقائي بالمواد الغنية بالأملاح المعدنية والأسمدة البوتاسية، التي تُسهم في تقوية جدران الخلايا، وزيادة قدرة النبات على تحمل انخفاض درجات الحرارة، إضافةً لإزالة الأفرع المتضررة لتجنب انتقال الأعفان للأجزاء السليمة.
الصقيع يبدد آمال المزارعين
على أرض الواقع، يصف المزارع أحمد محمد الأشقر من قرية المصيطبة في ريف القصير حجم الخسارة التي لحقت بموسمه بعد التعويل على الموسم الزراعي كمصدرٍ رئيسيٍ للدخل، موضحاً أنه زرع 25 دونماً بالبطاطا ولم يحقق منها الاستفادة المرجوة حتى الآن، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمال، مشيراً إلى أن عائلات عدة تعتمد على هذا الموسم لتأمين احتياجاتها المعيشية، وكانت تعوّل على مردوده لتغطية النفقات وتحقيق دخلٍ يساعدها على الاستمرار.
ومن قرية البرهانية بريف القصير أيضاً، لفت المزارع محمد الأحمد إلى أن الزراعة تُشكل مصدر الدخل الأساسي للأهالي، ولا سيما بعد عودة عائلات من التهجير واعتمادها على استثمار الأراضي الزراعية، موضحاً أن موجة الصقيع جاءت في وقتٍ مبكر، وألحقت أضراراً بالمحصول الذي وضع المزارعون فيه جهدهم وإمكاناتهم، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة أوضاع المتضررين ومساعدتهم على تجاوز خسائر الموسم.
بدائل المزارعين ومطالبات بدعمهم
من جهته، يوضح المزارع عبد المنعم العبد الله من ريف القصير الغربي أن موجة الصقيع ضاعفت الأعباء المالية التي يواجهها المزارعون، إذ اعتمد كثيرٌ منهم على الاستدانة لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار ومحروقات وأسمدة وأجور عمال وحراثة، لافتاً إلى أن تلف المحصول يضعهم أمام صعوبة سداد هذه الالتزامات، في ظل محدودية فرص العمل واعتماد شريحةٍ واسعة من الأهالي على الزراعة.
واستعرض العبد الله الحلول البديلة التي لجأت إليها عائلاتٌ كثيرة، إذ اتجهوا لزراعة البطاطا والذرة وخاصةً بعد فقدان مساحاتٍ من الأشجار المثمرة خلال سنوات الثورة، مطالباً بدراسة أوضاع المزارعين المتضررين، ومراعاة واقع الإنتاج المحلي عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستيراد المحاصيل الزراعية، بما يساعد على حماية المنتج المحلي وتسويق محاصيل المزارعين.
وتأتي هذه الأضرار في وقت تكتسب فيه زراعة البطاطا أهمية اقتصادية وغذائية في محافظة حمص، لدورها في تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين، إذ تبلغ المساحة المخططة لزراعتها في المحافظة 1631 هكتاراً، نُفذ منها 1348 هكتاراً، بنسبة تنفيذ بلغت 82 بالمئة.
يُشار إلى أن وزارة الزراعة تتابع تداعيات موجة الصقيع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخراً، وما خلّفته من أضرار على المحاصيل الزراعية، ولا سيما محصول البطاطا للعروة الخريفية، حيث كان ذكر مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين في الـ11 من الشهر الجاري، أن اللجان المكانية المختصة باشرت جولاتٍ ميدانية في المحافظات فور حدوث موجة الصقيع، للكشف على الحقول المتضررة، وتحديد مساحات الضرر ونسبه بدقة.