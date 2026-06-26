وصول مسؤول عسكري أمريكي إلى فنزويلا لتنسيق جهود الإغاثة بعد الزلزال

كاراكاس-سانا

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي اليوم الجمعة، أن فرقة عسكرية بقيادة لواء من مشاة البحرية وصلت إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بهدف تنسيق الدعم الأمريكي لجهود الإغاثة عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن مقتل 235 شخصاً على الأقل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة قولها في بيان عبر منصة “إكس”: إن اللواء كيفن جي. غارارد وصل على رأس فريق إداري، بصفته مسؤولاً ميدانياً رفيعاً، للإشراف على عمليات التخطيط والتنسيق والدعم اللوجستي والتشغيلي في المناطق المتضررة.

وأضاف البيان: إن هذه الجهود تأتي استجابة لطلب رسمي من “الحكومة الانتقالية في فنزويلا” للحصول على دعم دولي بعد الكارثة، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية ستستخدم طائرات ومروحيات في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

ويأتي ذلك في إطار تزايد الاستجابة الدولية للزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، والذي يُعد من أقوى الزلازل التي شهدتها البلاد منذ عام 1900، وأسفر عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى.