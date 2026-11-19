واشنطن-سانا
كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، عن تزايد المخاوف داخل المجلس من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الاتفاق على إبقائها دون تغيير في الاجتماع الأخير.
وأظهر المحضر، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن جميع مسؤولي المجلس تقريباً رأوا أن مواصلة رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فيما حذر عدد منهم من أن التضخم قد يستمر عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قد يستدعي اعتماد سياسة نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.
انقسام داخل الفيدرالي بشأن حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة
ذكرت وكالة رويترز أن عضوين في المجلس أبديا تأييدهما لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة أعلى من التوقعات، في حين اعتبر عدد من المسؤولين أن قرار تثبيت الفائدة كان صعباً، مؤكدين ضرورة عدم تفسيره على أنه تراجع عن التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة.
الدولار ينتعش والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته
على صعيد الأسواق، انعكست التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية سريعاً على أسعار المعادن النفيسة والعملات، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية مساء اليوم بنسبة ثلاثة بالمئة إلى 3736.06 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 26 أيلول 2025، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2 بالمئة إلى 3739 دولاراً للأونصة، وفقاً لما نشرته منصة (CNN) الاقتصادية.
وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنسبة 5.3 بالمئة إلى 44.88 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 4.6 بالمئة إلى 1363.50 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 2.6 بالمئة إلى 945.95 دولاراً.
في المقابل، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، فيما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ارتفاعها، بينما قلّصت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من تراجعها.
تخوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وزيادة أعباء الاقتصادات الناشئة
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار والسندات ذات العوائد المرتفعة، مقابل تقليص جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائداً لحائزيه، كما أن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي عليه.
وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي، يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، بما قد يحدُّ من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويؤثر في سوق الإسكان والتوظيف، في حين يستهدف رفع الفائدة الحد من الطلب والضغوط السعرية.
أما على مستوى الاقتصادات الناشئة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أعباء الديون المقومة بالعملة الأمريكية، فضلاً عن دفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الأمريكية بحثاً عن عوائد أعلى، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على العملات المحلية والأسواق المالية في عدد من الدول.