واشنطن-سانا

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، عن تزايد ‏المخاوف داخل المجلس من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال الحاجة إلى تشديد السياسة ‏النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الاتفاق على إبقائها دون تغيير في الاجتماع ‏الأخير.‏

وأظهر المحضر، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن جميع مسؤولي المجلس تقريباً رأوا أن مواصلة ‏رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فيما حذر عدد منهم من ‏أن التضخم قد يستمر عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قد يستدعي اعتماد سياسة ‏نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.‏



‏ انقسام داخل الفيدرالي بشأن حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة

ذكرت وكالة رويترز أن عضوين في المجلس أبديا تأييدهما لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار ‏نصف نقطة مئوية إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة أعلى من التوقعات، في حين اعتبر عدد ‏من المسؤولين أن قرار تثبيت الفائدة كان صعباً، مؤكدين ضرورة عدم تفسيره على أنه تراجع ‏عن التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة.‏



‏ ‏الدولار ينتعش والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته

على صعيد الأسواق، انعكست التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية سريعاً على ‏أسعار المعادن النفيسة والعملات، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية مساء اليوم بنسبة ‏ثلاثة بالمئة إلى 3736.06 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 26 أيلول 2025، ‏فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2 بالمئة إلى 3739 ‏دولاراً للأونصة، وفقاً لما نشرته منصة (‏CNN‏) الاقتصادية.‏

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنسبة 5.3 بالمئة إلى ‌‏44.88 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 4.6 بالمئة إلى 1363.50 دولاراً، والبلاديوم بنسبة ‌‏2.6 بالمئة إلى 945.95 دولاراً.‏

في المقابل، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة ‏والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، فيما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عامين ارتفاعها، بينما قلّصت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من تراجعها.‏



‏ تخوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وزيادة أعباء الاقتصادات الناشئة

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار والسندات ذات العوائد ‏المرتفعة، مقابل تقليص جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائداً لحائزيه، كما أن صعود الدولار ‏يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، ما يضغط على الطلب ‏العالمي عليه.‏

وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي، يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض على ‏الشركات والأفراد، بما قد يحدُّ من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، ويؤثر في سوق الإسكان ‏والتوظيف، في حين يستهدف رفع الفائدة الحد من الطلب والضغوط السعرية.‏

أما على مستوى الاقتصادات الناشئة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أعباء الديون المقومة ‏بالعملة الأمريكية، فضلاً عن دفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الأمريكية بحثاً عن عوائد أعلى، ‏الأمر الذي قد يزيد الضغوط على العملات المحلية والأسواق المالية في عدد من الدول.‏

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