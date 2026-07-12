الهند تدين الهجوم على سفينة قبالة سواحل عُمان وتؤكد فقدان أحد مواطنيها

نيودلهي-سانا

أدانت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات “غلاكسي” قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن الحادث أسفر عن فقدان أحد المواطنين الهنود الذين كانوا على متن السفينة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها على موقعها أن السفينة كانت تقل 11 مواطناً هندياً، جرى إنقاذ 10 منهم، بينما لا يزال الحادي عشر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السفارة الهندية في سلطنة عمان تتابع التطورات بشكل وثيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

وأكدت الوزارة أن استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الشحن التجاري في المنطقة يثير قلقاً بالغاً، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري، وتسريع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يضمن استعادة الأمن والاستقرار.

وشددت على ضرورة وقف استهداف سفن الشحن التجاري والبنية التحتية المدنية، وضمان استئناف حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وفي أقرب وقت ممكن.

وتأتي تصريحات الخارجية الهندية بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، رداً على الهجوم الذي تعرضت له السفينة التجارية في مضيق “هرمز”.

وذكرت إيران في وقت سابق إنها أطلقت، الليلة الماضية، طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مساراً “غير مصرح به”.