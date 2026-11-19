الرباط-سانا

أعلن المغرب إطلاق خطة لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، تستهدف تغطية 40 ‏بالمئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بحلول عام 2035، وتعزيز ‏القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، باستثمارات حكومية تبلغ 4 مليارات درهم، أي نحو ‌‏400 مليون دولار.‏

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الملك محمد ‏السادس ترأس، اليوم الأربعاء، جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط، خُصصت لعرض خارطة ‏طريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وإدماج المملكة في قائمة الدول المنتجة للمعدات ‏والأنظمة الدفاعية.‏

صناعات دفاعية وتقنيات المستقبل

تتضمن الخطة المغربية تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، ‏من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات الطائرات ‏المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن ‏السيبراني، والذكاء الاصطناعي.‏

كما تشمل الخطة بحسب البيان، إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية ‏الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية ‏لتطوير المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع ظهور شركات ‏محلية رائدة.‏

وتنص الخطة على إنشاء منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في البلاد، إضافة إلى ‏منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواصلة العمل على استقطاب ‏المستثمرين وتطوير المشاريع الصناعية الموجهة للتصدير.‏

‏4 مليارات درهم لدعم تنفيذ الخطة

أوضح البيان، أن خارطة الطريق تولي أهمية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير البحث ‏والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الصناعيين، والاستفادة من الخبرات ‏المغربية داخل البلاد وخارجها، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاندماج في سلاسل ‏القيمة العالمية.‏

وتهدف القاعدة الصناعية الدفاعية، بحلول عام 2035، إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل ‏مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة ‏الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات القطاع من الصادرات.‏

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وكان المغرب أعلن العام الماضي تدشين مصنع لإنتاج المدرعات القتالية تابع لشركة «تاتا» ‏الهندية، بشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية، كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ‏مشاريع لإنتاج الطائرات المسيرة بالتعاون مع شركات خارجية.‏