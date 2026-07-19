الجامعة العربية تدعو واشنطن وطهران إلى خفض التصعيد ‏

القاهرة-سانا
طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الولايات المتحدة وإيران بالتحرك الفوري لخفض التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات، محذراً من أن استمرار التوتر، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، ينذر بتداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم.
وأكد فهمي في بيان اليوم الأحد، أن مواصلة التصعيد قد تدفع المنطقة إلى دائرة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، بما يحمله ذلك من خسائر لجميع الأطراف وتداعيات اقتصادية واسعة، داعياً إلى تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار لمعالجة القضايا العالقة.
وشدد على أن الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مرفوضة ومدانة، مؤكداً أن الدول العربية أعلنت منذ البداية رفضها الحرب، ولا ينبغي أن تتحمل تبعات استمرارها أو اتساعها.
كما دعا إلى الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي، بما يشمل احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وعدم استخدامه وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي.
وتأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.