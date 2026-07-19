الجامعة العربية تدعو واشنطن وطهران إلى خفض التصعيد ‏

القاهرة-سانا‏

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الولايات المتحدة وإيران بالتحرك الفوري لخفض التصعيد والعودة إلى ‏مسار المفاوضات، محذراً من أن استمرار التوتر، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، ينذر بتداعيات خطيرة على أمن ‏المنطقة والعالم‎.‎

وأكد فهمي في بيان اليوم الأحد، أن مواصلة التصعيد قد تدفع المنطقة إلى دائرة جديدة من العنف يصعب احتواؤها، بما ‏يحمله ذلك من خسائر لجميع الأطراف وتداعيات اقتصادية واسعة، داعياً إلى تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار لمعالجة ‏القضايا العالقة‎.‎

وشدد على أن الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مرفوضة ومدانة، مؤكداً أن الدول العربية ‏أعلنت منذ البداية رفضها الحرب، ولا ينبغي أن تتحمل تبعات استمرارها أو اتساعها‎.‎

كما دعا إلى الالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي، بما يشمل احترام ‏حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وعدم استخدامه وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي‎.‎

وتأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار ‏الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية. ‏